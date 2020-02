Send an email

Megxit: cette visite secrète du prince Harry et Meghan Markle à Miami

Après leur mise en retrait de la monarchie britannique le prince Harry, duc de Sussex et sa femme Meghan Markle ont effectué une sortie publique, la première depuis le Megxit, mais très discrète à Miami.

A peine installés au Canada avec leur fils Archie, Meghan Markle et Harry ont été repérés dans la nuit de jeudi 06 février 2020 à Miami. Selon Gala, ils sont venus afin de jouer le rôle d’orateurs principaux d’un événement organisé par JP Morgan. Ce voyage a été organisé dans la plus grande discrétion avec une sécurité maximale pour éviter que le couple ne soit pris d’assaut.

Le média indique qu’en intervenant ainsi sur de telles événements, le couple entend touché un montant afin de tenir l’objectif annoncé d’une indépendance financière et acquérir comme ils le souhaitent une propriété à Los Angeles. Après leur installation au Canada, Meghan Markle et Harry font profil bas dans la maison où ils ont élu domicile, promenant leurs chiens, faisant du yoga, la cuisine et s’occupant d’Archie.