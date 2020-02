Megxit: cette loi spécifique qui protège Meghan Markle et Harry au Canada

Depuis leur sortie de la famille royale supérieure britannique, le prince Harry et Meghan Markle vivent au Canada avec leur fils Archie. Aux dernières nouvelles, une loi arrange leurs affaires au Canada.

Meghan Markle et le prince Harry vivent en toute tranquillité, loin des tabloïds britanniques au Canada. En plus de cette paix intérieure, une loi spécifique les protège. Et pourtant, à leur arrivée, certains Canadiens ont pesté contre leur installation par crainte surtout, explique Gala, de devoir payer leur sécurité avec de l’argent public. Dans ce tohu bohu, Meghan Markle et Harry ont annoncé qu’ils comptent assumer seuls leur dépenses. Harcelés par les médias au point de réclamer plus de gentillesse et de tolérance à leur égard, les Suxess n’ont plus de soucis à se faire. D’après le site People, une loi canadienne penche en leur faveur en matière de protection de la vie privée.

La loi intitulée « Privacy Act » permet d’attaquer systématiquement en justice ceux qui violent ou envahissent votre vie privée. A en croire cette loi, la « surveillance » (harcèlement ou espionnage des paparazzis) est spécifiquement notifiée comme une invasion de la vie privée. Cette loi arrange Meghan et Harry qui, comme le rappelle la même source, ont clairement fait comprendre qu’ils voulaient vivre de manière plus isolée sans pression médiatique.