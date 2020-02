Megxit: ce qui attriste le prince Harry et Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle admettent un aspect «triste» de leur sortie de la Royal Life.

Le prince Harry et Meghan Markle partagent de nouveaux détails sur leur transition alors qu’ils se préparent à se retirer définitivement en tant que membres supérieurs de la famille royale le mois prochain. La mise à jour, publiée vendredi sur le site Web de Harry et Meghan, Sussex Royal , décrit le plan du couple de lancer une organisation à but non lucratif. « Comme indiqué début janvier sur ce site Web, le duc et la duchesse de Sussex ne prévoient pas de créer une » fondation « , mais ont plutôt l’intention de développer une nouvelle façon d’opérer des changements et de compléter les efforts déployés par tant d’excellentes fondations dans le monde », indique le site Web.

De plus, Harry et Meghan espèrent que «la création de cette entité à but non lucratif s’ajoutera à leur travail axé sur la cause à laquelle ils restent profondément engagés.» En raison des règles entourant l’utilisation du mot «royal» après leur transition, Meghan et Harry n’utiliseront pas le nom «Sussex Royal» ou toute autre itération de «Royal» dans le nom de leur organisme. Pour cette raison, les demandes de marques déposées pour Sussex royal ont depuis été supprimées.

«Bien que la monarchie ou le Cabinet Office n’ait aucune compétence sur l’utilisation du mot« Royal » à l’étranger, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser «Sussex Royal» ni aucune itération du mot « Royal » dans aucun territoire (au Royaume-Uni ou ailleurs) lorsque la transition aura lieu au printemps 2020 ».

Toutefois, il est révélé que Harry et Meghan continueront d’exiger une sécurité efficace «pour les protéger, eux et leur fils». « Cela est basé sur le profil public du duc en raison de sa naissance dans la famille royale, son service militaire, le profil indépendant de la duchesse et le niveau de menace et de risque pris au cours des dernières années », indique le communiqué.

Meghan Markle et Harry « tristes »

Malgré l’attente de leur nouveau chapitre, Harry et Meghan ont trouvé la transition «triste» quand il s’agit de lâcher leur personnel. «Sur la base du désir du duc et de la duchesse de Sussex de jouer un rôle réduit en tant que membres de la famille royale, il a été décidé en janvier que leur bureau institutionnel devrait être fermé, étant donné que le principal mécanisme de financement de ce bureau officiel à Buckingham Palace est de SAR, le Prince de Galles . Le duc et la duchesse ont personnellement partagé cette nouvelle avec leur équipe en janvier après avoir pris connaissance de la décision et ont travaillé en étroite collaboration avec leur personnel pour assurer une transition en douceur pour chacun d’eux ».

Au cours du dernier mois et demi, le duc et la duchesse sont restés activement impliqués dans ce processus. Ce qui a naturellement été triste pour le duc et la duchesse et leur personnel fidèle, étant donné la proximité de Leurs Altesses Royales et de leur équipe dévouée». Les Sussex demandent toutefois au public d’utiliser leur site Web pour des «informations factuelles». En mars 2020, Meghan et Harry se rendront également au Royaume-Uni pour effectuer plusieurs missions au cours des prochains mois.