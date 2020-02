Meghan Markle: son plan en cas de divorce d’avec le Prince Harry dévoilé

Meghan Marle et le prince Harry vont t-ils divorcer? ce n’est pas le cas pour le moment mais si cela arrivait , l’ex actrice américaine a déjà son plan.

La nouvelle fait grand bruit sur la toile depuis l’annonce du prince Harry de quitter ses fonctions royales avec son épouse et son fils Archie. Selon les rumeurs, Meghan Markle prévoirait de quitter son mari le duc de Sussex. Des experts royaux cités par MCE indiquent qu’ils ne sont pas au bout de nos surprises. « Meghan le quittera dans cinq ans, peut-être trois. Si Harry cherche une vie paisible et sans célébrité, ce n’est pas ce que sa femme veut. Meghan a entendu l’appel d’Hollywood et sent des millions de dollars venir » a déclaré Wayne Dupree, un expert rapporté par MCE.

Outres ces confidences de Wayne Dupree, la soeur de Meghan, Samantha Markle pense que la duchesse de Suxess aurait tout préparé depuis le départ. « Ma sœur a déchiré la famille royale comme une tornade. Son objectif est la gloire et la fortune être à Hollywood. La duchesse de Sussex a creusé un fossé entre Harry et sa famille pour arriver à ses fins sachant qu’il fera tout pour la garder heureuse » a confié la demi-soeur de la maman du royal baby Archie.

Visiblement, rien ne présage un divorce entre Meghan Markle et Harry. Le couple couple affiche , surtout lors de leur apparition publique, une vive complicité qui témoigne de l’harmonie entre leur couple.