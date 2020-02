Meghan Markle : sa « remplaçante », bientôt honorée par la famille royale

La remplaçante de Meghan Markle, Sophie de Wessex, prend de plus en plus de responsabilités depuis le Megxit. L’épouse du quatrième enfant et benjamin de la reine Elizabeth II, donnera bientôt son nom à une institution culturelle.

La comtesse prend le flambeau de la duchesse. En effet, depuis le départ du Prince Harry et de Meghan Markle de la famille royale, Sophie de Wessex, l’épouse du prince Edward, accède de plus en plus à une place importante auprès de sa belle-mère, la reine Elizabeth II. Elle se consacre plus à la danse et va très bientôt donner son nom à une institution culturelle, tandis que son alliée Kate Middleton passe ses temps pour des projets en lien avec la photographie et le tennis.

A en croire le magazine Hello, Sophie de Wessex passera à l’inauguration des « Countess of Wessex studio », ce jeudi 27 février 2020 à la Central School of Ballet (école de danse classique) de Londres. Cet édifice abritera sept studios, une salle de projection entièrement équipée, des centres d’études et de documentation, ainsi qu’un centre de santé à la pointe de la technologie.

Il faut rappeler que Sophie de Wessex, qui est une roturière, s’est forgée une belle carrière dans la communication avant de rencontrer le prince Edward lors d’un tournoi de tennis caritatif. Malgré son mariage avec le prince, elle n’avait pas abandonné sa vie professionnelle. Cependant, une situation l’a néanmoins obligée à se consacrer pleinement à son rôle au sein de la famille royale. En effet, au cours d’un faux rendez-vous professionnel en 2003, un tabloïd l’a amenée à parler mal des personnalités publiques. Consciente donc des risques que son nouveau statut provoque, Sophie Rhys-Meyers (son nom de jeune fille) a dû abandonner et est devenue la belle-fille idéale.