Meghan Markle évoque le thé, la mode et son «œil d’éditeur» avec Enninful (vidéo)

Meghan Markle parle de thé, de mode et de son «œil d’éditeur» dans une vidéo invisible de British Vogue.

La duchesse de Sussex, Meghan Markle, épouse du prince Harry, a été la première invitée à éditer le numéro de septembre de British Vogue en 103 ans d’histoire. Une vidéo inédite de Meghan Markle et du rédacteur en chef du British Vogue, Edward Enninful, vient d’être publiée par People, cinq mois plus tard. « #TBT Je suis ravi d’annoncer que les ventes en kiosque de @BritishVogue sont en hausse au second semestre 2019, mais le vrai moment fort pour moi est la performance de notre numéro de septembre 2019 », a partagé Enninful sur Instagram. « #ForcesForChange, invité, édité par The Duchess of Sussex @SussexRoyal, était notre numéro le plus vendu dans l’histoire de #BritishVogue (vendu en 10 jours) et le numéro le plus vendu de la dernière décennie. J’ai hâte de voir ce que 2020 nous réserve… », a-t-il ajouté.

Pour célébrer cette étape importante, Enninful et Meghan ont également partagé une vidéo spéciale en coulisses qui a été tournée en août à Londres. La vidéo montre Meghan et Enninful, discutant de la façon dont le couple s’est rencontré en janvier 2019. Enninful a révélé qu’il était entré au palais de Kensington pour prendre le thé avec Meghan, le royal espérant pouvoir l’aider avec sa ligne de mode caritative pour Smart Works. « Je me disais » Ravi de vous rencontrer, Duchesse « ,« se souvient Enninful dans la vidéo. « Alors vous vous êtes dit » Appelez-moi Meghan! » » Ce qui fit rire les deux ».