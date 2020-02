Mariage de Laeticia et Johnny Hallyday: un arrangement d’André Boudou pour l’héritage ?

Le mariage de Laeticia et Johnny Hallyday suscite de vives interrogations. Leur union serait-elle arrangée par André Boudou pour toucher l’héritage ?

Beaucoup se demandent si André Boudou, père de Laeticia, n’a pas arrangé le mariage de sa fille et de Johnny Hallyday dans le but de toucher un jour un gros héritage. Le sujet a fait objet de débat par les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ce vendredi 7 février 2020 . Pour Bernard Montiel, proche de Laura Smet et homme très informé sur la famille Hallyday, il n’y avait aucun arrangement sentimental dans un but financier entre Johnny et Laeticia et son père. « Ils se sont rencontrés alors qu’il déprimait, » a-t-il révélé.

Dans son intervention, Bernard Montiel a également rappelé ce que disait André Boudou de Johnny Hallyday en 1995. « A l’époque, ce qui peut être curieux, c’est que André Boudou disait que Johnny était drogué et qu’un père n’aurait jamais casé sa fille avec une personne droguée. Finalement, Johnny était clean alors la question ne se pose pas, » a t-il expliqué. Une révélation qui devrait, selon Gala, balayer d’un revers les mauvaises langues. Laeticia et Johnny Hallyday se sont rencontrés en 1995. Un an plus tard, le couple s’est marié devant Nicolas Sarkozy à la marie de Neuilly.