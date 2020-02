Manchester City : Aymeric Laporte prévient le Real Madrid pour la Ligue des champions

Deuxième de Premier League avec 22 points de retard sur Liverpool, leader, Manchester City effectue un périlleux déplacement au Santiago Bernabeu chez le Real Madrid, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un choc de gala contre l’actuel leader de la Liga mais pour lequel le défenseur central des Citizens Aymeric Laporte n’est pas du tout impressionné.

Aymeric Laporte ne craint pas du tout le Real Madrid, prochain adversaire de Manchester City en Ligue des champions. Le défenseur central des Skyblues pense que ce match, au-delà des considérations, sera très ouvert. « C’est une des meilleures équipes du monde actuellement et je pense qu’ils sont favoris par rapport aux années précédentes en Ligue de champions et à leur vécu. Après, on a de très grands joueurs, comme eux, on peut faire mal aussi. Ce peut être une confrontation très disputée », a-t-il prévenu dans un entretien accordé à l’émission Téléfoot (TF1).

L’international français est également revenu sur son parcours avec les Champions d’Angleterre en titre. Un parcours marqué par une grave blessure qui l’a cloué à l’infirmerie pendant plusieurs mois. Totalement remis de son mal, le joueur de 25 ans a confié être à 100% prêt à honorer sa convocation en équipe de France. « Comme par hasard, la veille d’aller en équipe de France. Ce n’est pas que tu te sens maudit, mais voilà, c’est peut-être la malchance. (…) Mais je suis de retour, je suis content, tout va bien, je n’ai aucune douleur, je suis d’attaque. J’essaie de démontrer que j’ai les qualités pour faire partie de cette équipe de France. Forcément, l’Euro, si c’est possible, ce serait de mieux en mieux », a ainsi confié l’ancien de l’Athlétic Bilbao.