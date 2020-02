Mali: un gendarme tué dans l’attaque de la brigade de Diema

Send an email

Au Mali, des individus armés non identifiés ont attaqué, tôt ce matin, un poste de la gendarmerie de Diéma, vers la frontière avec le Sénégal. Selon un bilan provisoire, un gendarme a été tué ainsi que deux autres blessés.

La gendarmerie de Diéma a été attaquée, tôt ce lundi, par des hommes armés non identifiés. Selon un tweet du ministre Yaya Sangaré, l’attaque a été repoussée par un détachement des forces spéciales de sécurité venu en renfort. Le bilan provisoire fait état d’un Gendarme décédé, deux blessés dans le rang de l’armée et deux assaillants abattus. Le ratissage se poursuit avec le soutien de l’armée de l’air qui survole la zone depuis 7h. Diéma est une ville de passage sur la route entre le Mali et le Sénégal, l’un des principaux axes commerciaux maliens.

La Brigade de Gendarmerie de Diema a été attaquée tôt ce matin. L’assaut a été repoussé par un Détachement des Forces Spéciales de Sécurité venu en renfort. Le bilan provisoire est d’un Gendarme décédé,2 blessés & 2 assaillants abattus. L'Armée de l'Air survole la zone depuis 7h. pic.twitter.com/JaRuWz8iWS — Yaya Sangare (@YayaBSangare) February 10, 2020

En janvier dernier, une attaque contre le poste de péage routier à l’entrée de la même ville de Diéma avait coûté la vie à deux civils. Le Mali, à l’instar des autres pays du sahel, est la cible des groupes armés. Malgré la présence des forces étrangères en soutien à l’armée locale, le mal ne connait pas de trêve.