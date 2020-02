Maldives: une touriste canadienne en bikini arrêtée et rhabillée de force par des policiers (Vidéo)

La scène, filmée le 6 février dernier, fait depuis le tour des réseaux sociaux. Cecilia Jastrzembska, une Britannique de 26 ans, a été arrêtée aux Maldives, un archipel situé dans l’Océan indien, parce qu’elle portait un bikini. La vidéo montre des policiers aidés de certains habitants en train de forcer la jeune femme à se rhabiller. Les îles des Maldives, régulièrement montrées du doigt pour le non-respect des droits de l’Homme, sont soumises à la charia. «Vous êtes en train de m’agresser sexuellement», crie la jeune femme sur les images abondamment relayées par les internautes.

A tourist wearing a bikini on a beach in the Maldives is arrested and forcibly wrapped in a towel by beach cops enforcing Sharia attire even as they take liberties touching the woman all over her body.

