Lynchée sur Twitter, Nabilla se moque de ses haters sur Snapchat (photo)

Send an email

Nabilla a répondu avec humour aux critiques des internautes sur Snapchat. Connue pour son ouverture d’esprit, la jeune femme n’a pas fait dans la dentelle pour se moquer de ses haters.

Comme toujours, Nabilla a remis les internautes à leur place en poussant un coup de gueule hilarant sur Snapchat. Elle avait été critiquée sur Twitter par les internautes qui lui reprochent d’avoir abusé de la chirurgie esthétique. Mieux, ses haters se sont alors moqués de son nez avec une certaine violence qui a fait réagir Nabilla. « Elle s’est fait refaire le nez… un truc à changé sur son visage…. Mais je sais pas ce que c’est. Elle a même refait son sourcil », ont critiqué les internautes.

«Si j’ai envie d’avoir 4 langues ça se passe comment»

Avec Humour, Nabilla a donc saisi son compte Snapchat pour répondre à ses détracteurs. La jolie brune s’est filmée en gros plan en imitant ses détracteurs et en imaginant leurs critiques : « Pourquoi vous êtes fous comme ça ? Pourquoi vous laissez pas vivre les gens en paix ? Si j’ai envie d’avoir 4 langues ça se passe comment, c’est quoi le problème ? C’est mon corps les gars, en plus vous inventez des trucs trop bizarres », a-t-elle déclaré pour faire taire les mauvaises langues. Et d’ajouter: «J’ai enlevé mes lèvres ». Reste à savoir si les twittos vont répondre à cette mise au point originale.