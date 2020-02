Londres: le footballeur ivoirien, Serge Aurier, arrêté pour violence conjugale

Send an email

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Serge Aurier, a été arrêté par la police, le samedi 12 janvier 2020, pour une histoire de violences conjugales. Après avoir passé plusieurs heures au poste de police, l’ex-footballeur du club de la capitale française a été relâché plus tard.

« Un homme de 26 ans a été arrêté pour une suspicion d’agression physique », a informé un communiqué la police d’Hertfordshire, relayé par le Daily mail. Le communiqué indique que ce dernier habite à Hertfordshire, un comté d’Angleterre situé au nord de Londres avec sa compagne Hencha Voigt, célébrité haïtienne de télé-réalité et leur fille de 5 mois. Quelques heures plus tard, la chaîne Sky Sports, annonça que l’international ivoirien de 26 ans a été placé en garde à vue, samedi. Ce qui lui a fait manquer le match face à Manchester United, le lendemain, perdu 1 à 0 par son équipe. A en crpoire le rapport de la police à l’AFP, il a été « arrêté pour des soupçons de violence physique et a été relâché sans être poursuivi. » « Nous avons connaissance d’un incident concernant Serge Aurier ce week-end. Il a été libéré sans inculpation. », va confier un porte-parole de Tottenham, cité par le quotidien Evening Standard.

Serge Aurier, ancien joueur du Paris-Saint-Germain, qui a disputé douze matchs avec Tottenham, cette saison, avait été condamné à deux mois de prison avec sursis en 2016 pour avoir agressé un policier devant une boîte de nuit parisienne. La même année, il a été suspendu par le PSG après avoir tenu des propos homophobes à l’encontre de son entraîneur Laurent Blanc.