Ligue des champions : « Le Real Madrid ne nous fait pas peur », Riyad Mahrez

Manchester City se déplace dans trois semaines au Real Madrid pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un déplacement périlleux pour les Citizens qui n’ont jamais gagné de titre dans cette compétition. Mais, pour l’attaquant algérien Riyad Mahrez, la tâche n’est pas insurmontable.

Champion d’Angleterre en titre, Manchester City traverse une période compliquée cette saison. Certes, l’équipe a repris des couleurs depuis quelques semaines, mais il est presque impossible pour les Skyblues d’aller chercher un troisième titre consécutif en Premier League. A 22 longueurs, derrière Liverpool, leader au classement, et talonné par Leceister, les citizens n’ont vraiment plus leur destin entre leurs mains dans la course au titre. La seul alternative qui leur reste pour sauver leur saison sont les coupes nationales et la Ligue des champions.

De toute son histoire, Manchester City n’a jamais soulevé le trophée de la Ligue des champions. Un titre que Riyad Mahrez n’a jamais remporté non plus. Un titre qui pourrait véritablement mettre l’Algérien dans de très bonnes positions pour les prochaines trophées individuelles du continent africain. Mahrez a évoqué la rencontre avec le Real Madrid, prochain adversaire des Skyblues en C 1. « On sait tous à Manchester City qu’on aura besoin d’un miracle pour espère préserver notre titre de champion d’Angleterre, mais cela ne nous empêche pas de jouer le restant de cette compétition à fond. Cela dit, nous sommes déterminés aussi à tout faire pour remporter la ligue des champions européenne. Certes, ce ne sera pas une simple affaire, mais nous sommes prêts à relever le défi. Notre prochain adversaire a pour nom le Real Madrid, une équipe qui n’est pas à présenter, mais qui ne nous fait pas peur. On fera le nécessaire pour passer son écueil afin de poursuivre l’aventure dans cette compétition et dans laquelle on va jeter toutes nos forces », a lâché le joueur.

Pour rappel, Manchester City affrontera le Real Madrid au stade Santiago Bernabeu, le 26 février 2020, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, avant de recevoir les madrilènes trois semaines plus tard à l’Etihad Stadium.