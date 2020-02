Ligue 2 : l’AS Police devient Police Républicaine FC

Send an email

Pensionnaire de la Vitalor Ligue 2, l’AS Police change de dénomination et devient Police Républicaine FC. Un changement de nom décidé par la direction technique du club au cours d’une Assemblée générale tenue ce weekend au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

C’est officiel! AS Police devient Police Républicaine avec à sa tête un nouveau bureau. En effet, le samedi 8 février dernier, le club des Policiers a tenu une Assemblée générale au stade Général Mathieu Kérékou en présence du DG de la Police Républicaine Soumaila Yaya et du Comité d’Administration. Au cours de cette Assemblée, l’Association Sportive de la Police Nationale est devenue Police Républicaine Football Club avec à sa tête un nouveau bureau. Ce nouveau bureau est composé de 13 membres avec comme président d’honneur, le patron de la Police Républicaine et Franck Gbian comme président du club.