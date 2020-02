Libye : une pluie de roquettes s’est abattue sur le centre de Tripoli

Le centre de la capitale libyenne a été la cible d’une pluie d’obus d’artillerie, mardi, ont indiqué les habitants, cités par Reuters. Une attaque menée, alors que les forces de la LNA tentent de prendre le contrôle de la ville, pendant près d’un an de guerre.

La faction de l’armée nationale libyenne (LNA) de Khalifa Haftar a tenté de prendre le contrôle de Tripoli, détenue par le gouvernement internationalement reconnu en avril, sans avoir réussi à violer la défense dans la banlieue sud mais en entraînant de plus en plus de civils dans le conflit. Des obus ont atterri, tard dans la nuit, dans les quartiers centraux de Nouflin et Souq al-Jumaa, qui avaient été, pour la plupart, épargnés du conflit jusqu’à présent. Il n’y a pas eu de nouvelles immédiates des autorités sur les victimes et aucun autre détail disponible.

La frappe d’obus est intervenue deux jours après le déroulement des pourparlers intra-libyens, organisés par la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), au Caire. La réunion du Caire a été précédée par le premier cycle de pourparlers de la Commission militaire mixte libyenne 5 + 5, la voie militaire du dialogue intra-libyen, le 3 février. La voie politique des pourparlers qui devaient débuter fin janvier n’a pas encore eu lieu. La guerre a déplacé quelque 150 000 personnes, selon les Nations Unies.