Les neuf pays disposant de la bombe atomique, la Russie et les USA indétrônables

Neuf pays possèdent, à ce jour, environ 13 865 armes nucléaires. Les États-Unis et la Russie maintiennent environ 2000 de leurs armes nucléaires en état d’alerte, autrement dit, prêtes à être utilisées en quelques minutes. La plupart sont, des dizaines de fois, plus puissantes que celle utilisée au Japon en 1945. Une seule tête nucléaire, si elle explosait au-dessus d’une grande ville, pourrait tuer des millions de personnes et ses effets persisteraient pendant des décennies.

Les pays disposant de l’arme nucléaire

États-Unis : Le premier pays à avoir mis au point des armes nucléaires et le seul à les avoir utilisées en temps de guerre. Il dépense plus pour son arsenal nucléaire que tous les autres pays combinés. Ils détiennent un total de 6 185 ogives nucléaires, dont 1 750 déployées.

Russie : Le deuxième pays à avoir mis au point des armes nucléaires. Il possède le plus grand arsenal et investit lourdement dans la modernisation de ses ogives et de ses vecteurs. La Russie possède 6 500 ogives nucléaires, dont 1600 déployées.

Royaume-Uni : Le Royaume-Uni entretient une flotte de quatre sous-marins nucléaires en Ecosse, chacun transportant 16 missiles Trident. Il envisage soit une restructuration de ses forces nucléaires soit le désarmement. Les britanniques possèdent 200 ogives nucléaires, dont 120 déployées.

France : La plupart de ses têtes nucléaires sont déployées sur des sous-marins équipés de missiles M45 et M51. Un navire est en patrouille en permanence. Une partie des ogives est également largable par avion. Un peu moins de 300 ogives nucléaires pour la France dont 280 déployées.

Chine : La Chine possède un arsenal moins grand que les USA et la Russie. Ses ogives sont largables par voies aériennes, terriennes et maritimes. Elle ne semble pas augmenter la taille de son arsenal. La Chine a dans son arsenal 290 ogives nucléaires.

Inde : L’Inde a mis au point des armes nucléaires en violation d’engagements de non-prolifération. Elle augmente régulièrement la taille de son arsenal nucléaire et améliore ses capacités de tir. L’Inde détient 130 à 140 ogives nucléaires.

Pakistan : Le Pakistan fait des améliorations notables de son arsenal nucléaire et des infrastructures associées et en a augmenté considérablement la taille, ces dernières années. Il possède 150 à 160 ogives nucléaires.

Israël : Israël a une politique d’ambiguïté en ce qui concerne son arsenal nucléaire, ne confirmant ni n’infirmant son existence. Ainsi, il y a très peu d’informations publiques ou de débats à ce sujet. Selon les informations, il dispose de 80 à 90 ogives nucléaires.

Corée du nord : La Corée du nord a un embryon de programme nucléaire. Son arsenal comprend probablement moins de 10 têtes. Il n’est pas clair si elle a la capacité de les lancer. Le pays disposerait de 20 à 30 ogives nucléaires (données particulièrement incertaines).

Sources: Federation of American Scientists, businessinsider.fr, fr.icanw.org