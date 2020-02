Les kényans rendent un dernier hommage à Daniel Arap Moi, Kagame et Kiir présents

Au Kenya, les funérailles officielles de l’ancien président Daniel Arap Moi ont eu lieu ce mardi à Nairobi. C’était en présence de l’actuel président Uhuru Kenyatta.

Des milliers de kényans se sont rendus, ce mardi, dans l’enceinte du stade Nyayo pour rendre un dernier hommage à l’ancien dirigeant Moi. La dépouille de Moi qui a été exposée au public pendant trois jours, devant le parlement et a été conduite au stade sous l’hymne et les couleurs nationales. La cérémonie, présidée par Uhuru Kenyatta, a connu la participation de plusieurs personnalités politiques et étrangères. Parmi elles, des chefs d’Etats tels que Paul Kagame du Rwanda, le Djiboutien Ismaël Omar Guelleh, l’Ethiopienne Sahle-Work Zewde et le Sud-Soudanais Salva Kiir.

Après avoir succédé à Jomo Kenyatta en 1978, Arap Moi dirigea le pays d’une main de fer jusqu’en 2002. Son régime est souvent taxé de corrompu et de répressif. Personnalité controversée, Daniel Arap Moi est crédité d’avoir su maintenir le Kenya au petit nombre des États d’Afrique de l’Est en paix dans les années 1990 alors que d’autres sombraient dans le chaos (Rwanda, Burundi, Somalie). Il est décédé le 4 février dernier à Nairobi.