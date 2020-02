Les Etats-Unis accusent la Russie de compromettre leurs opérations en Libye

Send an email

Des experts du département d’Etat américain et du Pentagone ont indiqué que la présence des russes en Libye entrave les Opérations spéciales américaines.

Selon un rapport des inspecteurs généraux du Département d’État et du Pentagone sur la situation en Afrique du Nord et de l’Ouest pour la période d’octobre à fin décembre 2019, «la présence russe en Libye augmente et constitue un défi pour les opérations antiterroristes américaines», rapporte TASS. Selon les auteurs du rapport, les forces russes auraient pu être impliquées dans la disparition, fin novembre 2019, d’un drone américain dans le ciel au-dessus de Tripoli.

Le même rapport indique que «les forces armées américaines mènent des opérations de lutte contre le terrorisme à l’extérieur de la Libye en coordination avec le gouvernement d’accord national (GNA), internationalement reconnu. Les mercenaires russes, mieux connus sous le nom de PMC « Wagner », ont accru leur présence de 600 à 1 200 hommes supplémentaires.» Selon des responsables américains, dès septembre, il n’y avait qu’environ 200 combattants de PMC russes en Libye.