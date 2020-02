Le Sénégal et les Emirats arabes unis signent six accords de coopération

Le président sénégalais, Macky Sall, a effectué un voyage officiel aux Emirats arabes unis. Ce jeudi 6 février, six accords de coopération ont été signé entre Macky Sall et le Prince héritier d’Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed Nahyan.

Le Sénégal et les Émirats arabes unis ont singé six accords de coopération dans le cadre de la visite officielle du président Macky Sall à Abu Dhabi. Selon le quotidien sénégalais Le Soleil, ces accords concernent les domaines militaires, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, l’éducation et la formation professionnelle, la modernisation des services publics et le financement de l’entrepreneuriat jeune. Le dernier porte sur le Croissant-Rouge et la Haute autorité du Waqf. Sall et son hôte ont salué la coopération bilatérale entre Dakar et Abu Dhabi avant de s’engager pour le renforcement de ces liens amicaux.

Le chef d’Etat Macky Sall s’est également entretenu avec la communauté sénégalaise établie aux Émirats arabes unis. D’après le quotidien, les échanges ont tourné autour de l’accès au logement social, la propriété foncière, le financement des projets, les conditions de séjour des étudiants et les questions administratives.