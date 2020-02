Le président malien a entamé des pourparlers avec les djihadistes

Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, a reconnu avoir entamé des pourparlers avec les terroristes, rapporte France 24.

C’est la première fois que IBK reconnait ouvertement que son gouvernement a entrepris de négocier avec les djihadistes. Le président a accordé une interview à FRANCE 24 et à Radio France Internationale (RFI), lundi, où il a reconnu et assumé des discussions ouvertes entre son équipe et de hauts responsables djihadistes.

Avec le nombre de morts dû à la violence ethnique et djihadiste au Mali qui a augmenté ces derniers mois, Keita a déclaré que son administration était ouverte à des pourparlers avec les dirigeants djihadistes dans le but de mettre fin à l’instabilité et aux effusions de sang qui ont frappé le pays au cours des huit dernières années.

« Il n’est pas contradictoire de discuter avec les djihadistes et de lutter contre le terrorisme. J’ai aujourd’hui le devoir et la mission de créer tous les espaces possibles et de faire tout ce qui est possible pour que, d’une manière ou d’une autre, une sorte d’apaisement puisse être obtenue. « Il est temps que certaines pistes soient explorées », a déclaré IBK.

Selon France 24, ‘Keita a reconnu que son gouvernement avait pris contact avec Iyad Ag Ghali, une figure touareg éminente et chef du groupe jihadiste Ansar Dine, ainsi que Amadou Koufa, chef de Katiba Macina, un groupe de combattants ethniques majoritairement peuls alliés à Ansar Dine’. Selon le même média, le président a indiqué qu’il n’était pas « naïf » quant aux intentions des dirigeants djihadistes. Cependant, il a souligné qu’il urgeait de prendre des mesures pour la paix. IBK explique que Le nombre de morts au Sahel devient exponentiel et il est temps que certaines pistes soient explorées ». Le nord et le centre du Mali sont aux mains de groupes armés et des djihadistes qui y sèment la terreur. Lundi, l’armée a commencé son déploiement vers Kidal pour tenter de reprendre le contrôle de la ville.