Le nombre de soldats américains touchés par les tirs iraniens en Irak, s’accroit

Send an email

Le nombre de soldats américains diagnostiqués avec des lésions cérébrales traumatiques, à la suite de l’attaque aux missiles de l’Iran, a considérablement augmenté.

Alors que le président Donald Trump a cherché à minimiser les dégâts, il semblerait que l’attaque iranienne en représailles à l’assassinat de Qasem Soleimani, ait fait plus de victimes. Au moins 100 soldats américains souffrent de lésions cérébrales traumatiques. Lorsqu’il a été révélé que plus de 50 soldats avaient en réalité subi ce que les autorités appelaient des traumatismes crâniens, le président a minimisé la gravité de ce à quoi ils étaient confrontés. «J’ai entendu dire qu’ils avaient des maux de tête», avait-il déclaré lors d’une conférence de presse au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. « Non, je ne les considère pas comme des blessures très graves, par rapport aux autres blessures que j’ai vues. »

CNN a déclaré que jusqu’à 200 soldats qui se trouvaient dans la zone d’explosion au moment de l’attaque des bases dans le nord de l’Irak, ont été dépistées pour les symptômes. Lors d’une conférence de presse au Pentagone à la fin du mois dernier, le président du Joint Chiefs, le général Mark Milley, a déclaré que le nombre croissant de cas signalés provenait du fait que les blessures, pour la plupart, tombent dans la catégorie des «TBI légers», ce qui prend du temps pour que les symptômes se montrent. «Certains d’entre eux ont été évacués vers l’Europe, d’autres ont été évacués vers les États-Unis. Il y a donc une approche en couches, nous continuerons de le faire avec nos professionnels de la santé», a-t-il indiqué.