Le montant faramineux des factures d’électricité de Lionel Messi

Si Lionel Messi fait partie des footballeurs les plus riches de la planète, le capitaine argentin peut, un jour, finir sur le carreau à cause de ses dépenses mensuelles hallucinantes. Rien que la facture d’électricité de la Pulga coûte une petite fortune.

En 2018, le magazine ESPN révélait la facture d’électricité de Lionel Messi. Une facture qui s’élève à 1100 euros. cette information a provoqué une onde de choc dans le rang des fans de la Pulga qui se sont demandés comment leur star gère-t-il son quotidien pour payer une telle facture. La vérité est venu du journaliste d’ESPN, Sam Borden. D’après lui, le capitaine du Barça ne vit pas dans un un endroit isolé où dans un bunker. « La maison de Messi se trouve sur une route normale« , écrit Borden. Une luxuriante villa de plus de 1000 mètres carré comprenant 3 étages et un magnifique jardin. La Pulga dispose également d’impressionnants équipements pour sa musculature et une grande piscine et un jacuzzi. Des équipements très gourmands en électricités. Mais ce qui fait flamber la facture de l’Argentin, c’est son terrain de sport entièrement synthétique.

En effet, la star du Barça a fait aménager un terrain synthétique dans son jardin. Pour s’entraîner la nuit, Messi a fait installer de grands projecteurs. Et ce n’est pas tout. Pour assurer la tranquillité de ses enfants, Leo a racheté la maison de ses voisins. Selon ses coéquipiers, il aurait trouvé ses voisins trop bruyants. Alors forcément, il faut beaucoup de lumière pour éclairer toute cette superficie.