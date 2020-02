Le Maroc rejette la proposition de l’Egypte sur la création d’une force militaire panafricaine

Le Maroc ne partage pas la même idée que l’Egypte en ce qui concerne la création d’une force militaire panafricaine unifiée pour lutter contre le terrorisme. Pour Rabat, il vaudrait mieux une vision au sein de laquelle les forces africaines opèrent ensemble.

Lors de la 33ème assemblée générale de l’Union Africaine qui s’est déroulée à Addis-Abeba en Ethiopie, le président sortant de l’organisation, l’égyptien Abdel Fattah Al-Sisi, a proposé une alternative pour faire taire les armes en Afrique. Il a suggéré que les pays africains devraient tenir un sommet pour discuter de la création d’une force militaire unifiée pour intervenir et lutter contre les terroristes et les groupes armés sur le continent. « J’affirme que l’Égypte est prête à accueillir ce sommet africain spécial découlant de sa responsabilité et croyant en l’importance de cette [force] proposée pour parvenir à la paix et à la sécurité en Afrique », a déclaré Sissi.

Cependant, cette initiative n’a pas convaincu le Maroc qui a fait une contre-proposition. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a indiqué en effet, qu’il valait mieux créer une «vision africaine commune, à laquelle chaque pays contribue, mais avec l’indépendance militaire». Le Maroc rejette donc la proposition égyptienne et se fie à ses expérience pour proposer une alternative qui selon lui, serait préférable. Le ministre marocain a rappelé que « le Maroc est l’un des plus anciens pays africains à avoir participé aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies (ONU), y compris la toute première opération en 1960 », mettant ainsi en référence «l’expérience précédente du Maroc dans plus de 15 opérations de maintien de la paix».