« Le gouvernement chinois à la capacité de gagner la guerre contre le coronavirus », Peng Jingtao

Le nouveau Coronavirus continue de faire beaucoup de victimes en Chine et plusieurs Etats du monde ont déjà commencé à prendre des mesures pour se protéger de la propagation de l’épidémie. En ce qui concerne le contrôle du virus par le gouvernement chinois, l’ambassadeur de Chine près le bénin s’est exprimé sur le sujet manifestant toute sa confiance à son gouvernement.

« La Chine peut-elle contrôler l’épidémie? Beaucoup de gens s’inquiètent. Sous la direction directe du Président Xi Jinping, les gouvernements chinois à tous les niveaux et ses peuples, du niveau central au niveau local, sont mobilisé pour construire un système de prévention et de contrôle tous azimuts, axés sur la ville de Wuhan et le province du Hubei où elle se trouve, et prolongé à l’étendu de tout le pays », a déclaré l’ambassadeur PENG Jingtao.

Le diplomate ne doute à aucun moment que malgré les informations alarmantes venant de la Chine, le pays ne puisse traverser ce moment et mettre fin à l’épidémie. Il a d’ailleurs présenté les mesures prises par le gouvernement chinois ; des mesures que, selon lui, aucun autre pays au monde ne pourrait prendre en aussi peu de temps.

De grandes décisions et mesures

« Afin d’empêcher la propagation de l’épidémie, des mesures décisives, résolues et efficaces ont été prises par les autorités chinoises, jusqu’à la fermeture de toute la ville de Wuhan. Les mesures se concentrent comme suivantes: traiter les patients avec tous les efforts, augmenter la capacité d’acceuillir les patients, y compris la construction en 7 jours de 2 nouveaux hôpitaux spécialisés avec 2600 lits en total, mobiliser les forces médicales à travers le pays pour soutenir Wuhan, assurer les fournitures médicales et l’approvisionnement quotidien des citoyens dans la ville fermée », indique l’ambassadeur chinois.

PENG Jingtao souligne également « le contrôle quartier par quartier pour couper la propagation de l’épidémie. Bien que l’épidémie soit féroce, les mesures de prévention et de contrôle sont exécutées et avancées de manière scientifique, ordonnée et précise. Cette épidémie peut être défendue, contrôlée et traitée ».

Coopération et transparence

« En même temps, de manière très responsable, la Chine a mené une coopération internationale avec ouverture et transparence. Le gouvernement chinois a informé au premier moment l’OMS de la situation épidémique, l’a partagé des informations techniques et toute la séquence du génome du nouveau coronavirus », a déclaré l’ambassadeur.

Il a également souligné le fait que le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, « a apprécié hautement les mesures prises par le gouvernement chinois qui ont ralenti évidement la propagation de l’épidémie à l’étranger, surtout grâce à ces mesures, aucun cas de mort n’est apparu à l’extérieur de la Chine jusqu’à maintenant ».

Des débuts de résultat

A la suite des différentes mesures tant défensives que préventives que les autorités chinoises ont prises, le diplomate chinois en poste en république du Bénin, met en exergue quelques avancées. Nonobstant les chiffres inquiétants qui viennent de la Chine en ce qui concerne les victimes de plus en plus nombreuses, une lueur d’espoir est permise grâce à la mobilisation de tout le gouvernement. « Ces mesures pertinentes obtiennent progressivement des résultats positifs, nous avons la pleine confiance et total capacité de gagner cette guerre contre le coronavirus », souligne Mr PENG Jingtao.

Aussi il faut noter que le virus est mortelle certes mais pas incurable. Selon le représentant chinois, environ 212 personnes ont déjà été guéries de la nouvelle souche de Coronavirus en Chine. Il va sans dire qu’un remède existe et qu’il est efficace contre la maladie.

« L’Ambassade de Chine travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement du Bénin pour lutter contre ce nouveau coronavirus ».

A l’heure actuelle, aucun cas infecté, ni de suspect n’est apparu chez les Chinois au Bénin, l’Ambassade a conseillé clairement aux Chinois ayant un antécédent voyage à Wuhan depuis un mois de suspendre le retour au Bénin.