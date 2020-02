Le Coronavirus attaque les responsables politiques en Iran

Le vice-ministre iranien de la Santé, Iraj Harirchi, qui est chargé de contenir la nouvelle épidémie de coronavirus, a annoncé mardi qu’il était infecté lui-même par la maladie (Covid-19).

« Depuis hier, j’ai eu de la fièvre. Mon premier test hier soir s’est révélé positif et depuis, je suis isolé. Il y a quelques minutes, on m’a confirmé que le test final avait également été positif », a expliqué Harirchi dans une vidéo. Le vice-ministre a indiqué qu’il suivait déjà un traitement et que son état « en général n’était pas mauvais » et qu’il espérait que la fièvre guérirait et qu’il pourrait retourner au travail plus tard. « Je voulais vous assurer que nous réussirons dans la lutte contre ce virus avec l’effort du ministère de la Santé, ainsi qu’avec le soutien de vous et du gouvernement », a-t-il ajouté.

Le député réformiste Mahmud Sadeqi a également indiqué qu’il était infecté par le coronavirus et a déclaré qu’il avait « peu d’espoir » de survivre. Selon des chiffres officiels du ministère de la Santé, l’Iran compte 95 personnes infectées par le coronavirus et 15 patients sont décédés jusqu’au 25 février. La possibilité que les chiffres soient plus élevés existe. Pour aider les autorités iraniennes à mettre en œuvre les mesures de confinement nécessaires, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) enverra une mission scientifique en Iran mardi.