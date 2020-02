Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, menace d’attaquer le président Buhari

Send an email

Le leader de la secte islamiste Boko Haram, Abubakar Shekau, a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il menace de s’en prendre à nouveau au président de la république du Nigéria s’il met encore les pieds à Maiduguri, dans l’État de Borno, rapporte Sahara Reporter.

Mercredi, Muhammadou Buhari s’est rendu à Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno pour présenter ses condoléances aux autorités locales après qu’une trentaine de civils ait été tuée dans un village, dimanche. Il a aussi profité pour encourager les forces militaires sur le front. Mais peu de temps après sa visite dans l’État, les insurgés de Boko Haram ont de nouveau frappé, tuant plusieurs personnes, indique Sahara Reporter. Comme pour compéter à l’attaque, Shekau a fait publier une vidéo dans laquelle il menace ouvertement Buhari. «Buhari est venu à Maiduguri en faisant semblant d’être un homme bon, mais il ne l’est pas. Il ne devrait plus essayer de retourner à Maiduguri », a-t-il déclaré.

Le chef de Boko Haram poursuit et affirme : «Buhari, crains ton Créateur. Dieu a dit que vous n’avez pas de toile d’araignée. Mais vous pensez que vous êtes un général de division. Je le jure, tu n’es rien. Buhari, je vous parle, vous ne connaîtrez pas de paix. Ne revenez pas à Maiduguri. Allez simplement vous asseoir et réfléchissez à mes commentaires. Et si vous pensez que je suis celui qui perturbe vos affaires, honnêtement je ne le suis pas. Vous avez trompé les gens en leur disant que vous êtes un leader juste; continuer! »