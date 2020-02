« Le Barça est un club de pitres » : Christophe Dugarry « enterre » les blaugranas

Send an email

Invité sur les plateaux de l’émission « TeamDuga » de RMC, Christophe Dugarry a littéralement détruit les catalans qui n’arrivent plus à convaincre depuis le début de l’année 2020. L’ancien barcelonais estime que le club espagnol est « vraiment un club qui n’a pas de classe ».

Christophe Dugarry a certainement la dent dure contre les Blaugranas, sérieusement chahutés dernièrement depuis l’énorme coup de gueule de Lionel Messi sur les réseaux sociaux. Joueur du FC Barcelone lors de la saison 1997-1998, l’ancien international français n’a pas du tout été tendre avec son ancien club qui traverse une véritable crise tant sur plan institutionnel qu’au niveau des résultats. Invité, jeudi, sur RMC dans l’émission « TeamDuga« , le champion du monde 98 a tenu des propos très critiques envers les catalans. « C’est un club de pitres. Tout est fait à l’envers. Ils achètent Coutinho, Dembélé, t’achètes des mecs, tu les vends. T’as l’impression qu’il n’y a aucun projet dans ce club. La seule priorité c’est le président qui veut se faire réélire (Bartomeu ne pourra pas se présenter, ndlr). Ils se comprirent mal à chaque fois« , a-t-il déclaré.

A lire aussi : Crise au Barça : après Messi, Jordi Alba tacle aussi Abidal

L’ancien attaquant français regrette, par ailleurs, que le Géant espagnol, autrefois si aimé et craint, soit devenu un piètre club qui ne cesse d’envoyer un mauvais signal à toute l’Europe. « À tous les mercatos il y a un problème avec un club. Ils travaillent une fois sur deux, voire deux fois sur trois, très mal avec les recrues depuis les départs de Xavi et Iniesta. Ils en ont dépensé de l’oseille. Ils n’arrivent pas à retrouver du jeu, de la qualité. Ils ont beaucoup de mal. Et surtout ils ont une très mauvaise image. Pour un club de ce standing, il y a beaucoup trop de gens qui n‘ont l’élégance, la classe qu’il devrait y avoir dans un club de ce standing. C’est vraiment un club qui n’a pas de classe », a-t-il ajouté.