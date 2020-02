L’armée syrienne repousse une offensive des forces pro-turques

Send an email

L’armée syrienne repousse l’offensive des groupes armés soutenus par des forces turques dans la province d’Idlib, à 335 km au nord de la capitale, a rapporté la télévision d’Etat Syrienne.

Les « forces d’occupation turques à Idlib » ont bombardé des positions syriennes avec de l’artillerie et des roquettes, des centaines de combattants armés lançant une attaque pour reprendre Nairab, à l’ouest de la ville stratégique de Saraqueb, comme l’a rapporté la télévision d’État. L’offensive a commencé par l’explosion de deux voitures piégées conduites par des kamikazes de l’Organisation pour la libération du Levant, anciennement Front al-Nusra, figurant sur la liste des groupes terroristes du Conseil de sécurité de l’ONU, indique la même source.

Le média syrien indique que trois véhicules blindés turcs ont reçu des tirs nourris de l’armée syrienne. Selon le commandement de l’armée syrienne, quelque 90 combattants « radicaux » ont été tués pendant l’offensive, sans changement dans les zones contrôlées par l’armée syrienne. Les forces gouvernementales ont pris le contrôle, au cours du mois dernier, de près de 150 sites à Idlib et Alep, et ont presque dégagé la route entre Damas et Alep.