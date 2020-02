L’armée malienne se déploie pour reprendre la ville de Kidal

L’armée malienne commence son déploiement dans le nord du pays pour tenter de reprendre la ville de Kidal, a annoncé, lundi, un haut responsable de l’armée.

La ville de Kidal dans les mains des forces armées maliennes et contrôlée par le gouvernement du pays, c’est l’objectif du déploiement des FAMa dans cette ville stratégique du nord Mali. Selon une source, citée par VOA, les soldats avaient quitté la ville de Gao, dans le nord du pays, et se rendaient à Kidal. La source a indiqué qu’ »Il n’y a pas de problème pour l’instant ». Le retour de l’armée dans cette ville du nord du Mali, est un événement marquant car cette ville a, pendant longtemps, été contrôlée par les rebelles comme une grande partie du nord en 2012.

Kidal a été aussi l’élément déclencheur d’une guerre qui, aujourd’hui, est récupérée par les djihadistes et qui s’est étendue au centre du Mali, au Burkina Faso et au Niger voisins. Selon VOA, le retour des troupes maliennes à Kidal est considéré comme un élément clé de la mise en œuvre de l’accord de paix d’Alger de 2015, conclu entre le gouvernement de Bamako et certains groupes rebelles. Le Mali a du mal à contenir la révolte, malgré la présence de troupes étrangères. La mission de maintien de la paix des Nations Unies et les forces françaises dans le pays soutiennent le retour de l’armée malienne à Kidal, a déclaré l’officier source de VOA.

La force reconstituée

Les troupes devraient prendre plusieurs jours pour atteindre la ville, qui se trouve à environ 200 kilomètres (120 miles) au sud de Gao. Les unités qui rentrent dans la ville sont des unités dites « reconstituées », composées d’habitués et d’anciens rebelles qui ont rejoint l’armée après l’accord de paix de 2015. D’autres unités de ce type devraient être déployées dans des villes du nord du Mali comme Menaka, Gao et Tombouctou, une fois que les soldats auront atteint Kidal.