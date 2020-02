L’armée égyptienne mène une guerre sans merci aux djihadistes au Sinaï

Le ministère égyptien de l’Intérieur a déclaré, mardi, que 17 djihadistes ont été tués dans le nord du Sinaï par les forces de police égyptiennes après des tirs à deux endroits, avec une déclaration officielle du ministère affirmant que le groupe prévoyait de mener des attaques terroristes dans le pays contre des militaires et des policiers.

Un communiqué du ministère a indiqué que la National Security Agency (NSA) avait été informée de la présence d’un groupe terroriste caché dans une arrière-cour dans le quartier d’Obidat à al-Arish. La déclaration a indiqué que le groupe prévoyait d’utiliser leur cachette comme endroit pour comploter des attaques violentes. Les forces de sécurité de l’État et les militants ont échangé des coups de feu sur les lieux, entraînant la mort de 11 «terroristes», selon le communiqué.

La police a saisi six fusils automatiques, deux fusils de chasse et trois engins explosifs improvisés, selon le communiqué du ministère de l’Intérieur. Certains des individus de la cachette ont fui les lieux vers une maison abandonnée dans le quartier d’al-Hous à al-Arish, et les forces égyptiennes les ont traqués, conduisant à un autre échange de tirs et à la mort de six autres militants. Les forces de sécurité égyptiennes ont saisi quatre fusils automatiques et deux ceintures explosives au deuxième endroit, a ajouté le communiqué. Pour rappel, les forces de défense et de sécurité égyptiennes ont repoussé, dimanche 9 février dernier, une attaque de présumés terroristes dans la région du Nord-Sinaï et 10 djihadistes ont été tués.