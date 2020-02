L’animatrice Alessandra Sublet sans make up et au guidon de sa moto (photo)

L’animatrice Alessandra Sublet s’est affichée très canon sans maquillage. L’image a été dévoilée sur son compte instagram.

Outres ses émissions « C’ Canteloup », « Stars à nu » ou « Mask Singer », Alessandra Sublet trouve un peu de temps pour se faire plaisir. Le mercredi 05 février 2020, elle a publié sur son compte instagram une photo où elle apparaît radieuse sans maquillage. Elle était habillée d’un blouson de biker et au naturel complet, sans maquillage et avec sa coupe courte ébouriffée. « Très heureuse d’être le starter des 24 heures motos. Un des rares exploits sportifs où les enjeux humains et physiques sont juste dingues. Je suis très fière de pouvoir porter cet événement ! Rendez-vous le 18 avril prochain » a annoncé à ses fans Alessandra Sublet qui sera donc l’ambassadrice de cet événement, une course de moto au Mans.

L’animatrice Alessandra Sublet est selon le magazine elle, une grande adepte du no-make up depuis longtemps. Dans un entretien accordé à Femme Actuelle, Alessandra Sublet a confié qu’elle oserait se montrer sans maquillage : “Ah mais tellement, demande à tous les gens qui me connaissent (…) J’ai fait 1000 interviews sans maquillage”.