Laeticia Hallyday: la veuve de Johnny et leurs deux filles désormais citoyennes des États-Unis

C’est fait. Laeticia Hallyday a obtenu sa nationalité américaine. Tout comme Joy et Jade qui l’obtiennent automatiquement avec la naturalisation de leur maman.

Après de nombreuses années à vivre aux Etats-Unis avec Johnny Hallyday et leurs deux filles Jade et Joy, Laeticia Hallyday voit enfin son souhait se réaliser. Après plusieurs mois de procédures administratives et de paperasse, l’ex de Johnny et ses filles Jade et Joy ont donc acquis la nationalité américaine ! Mais pour obtenir le graal, cela n’a pas été si simple. Et oui ! Il lui a fallu passer par plusieurs étapes. Preuve que personne n’échappe aux procédures administratives. Même pas les plus grandes stars !

Selon Closer, ce 25 février, une cérémonie s’est tenue au Los Angeles convention center pour lui remettre formellement son passeport. Un précieux sésame pour celle qui a réussi son examen d’entrée, qui va lui offrir une plus grande liberté. Laeticia Hallyday a aussi partagé ses plus beaux moments avec Johnny dans le pays du « rêve américain ».

Ils avaient donc décidé d’emménager à Los Angeles en 2013. Deux ans plus tard, le rockeur avait donc confié qu’il visait la tranquillité. « L’Amérique fait partie de ma culture. De plus, ici, je suis tranquille. Je peux sortir dans la rue. Mes filles vont à l’école normalement. C’est donc un bel endroit. Où je peux donc me ressourcer » .