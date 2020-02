Send an email

La Turquie et la Syrie s’affrontent à Idlib : plusieurs soldats turcs tués

Quatre soldats turcs et au moins six soldats du gouvernement syrien ont été tués alors que les deux parties ont échangé des tirs dans la province syrienne d’Idlib, dans une escalade significative dans la bataille pour contrôler le dernier bastion de l’opposition du pays.

La Turquie a envoyé un convoi militaire au-delà de sa frontière sud à Idlib dans le but d’endiguer l’effusion de sang provoquée par une attaque féroce du régime sur la région au cours des deux dernières semaines sous le couvert de frappes aériennes russes, qui ont conduit 700000 civils à la frontière turque.

Des tirs d’artillerie sur des positions turques près de la ville de Saraqeb, au point d’éclair lundi matin, ont fait quatre victimes et blessé neuf autres soldats, a déclaré le ministère turc de la Défense, ajoutant que 30 à 35 soldats combattant pour Bachar al-Assad avaient été tués lors de représailles. Le surveillant de guerre de l’Observatoire syrien des droits de l’homme a estimé le nombre à six.

Alors que la Turquie est intervenue militairement en Syrie à trois reprises à ce jour dans des opérations transfrontalières contre l’État islamique et les forces dirigées par les Kurdes soutenues par les États-Unis, qu’elle considère comme une menace terroriste, l’affrontement de lundi a été une rare confrontation directe contre les troupes d’Assad et les milices alliées. La Turquie, qui soutient certains groupes rebelles à Idlib et abrite environ 4 millions de réfugiés syriens, n’est pas disposée à ouvrir sa frontière à davantage. La poursuite des combats risque d’entraîner une grave escalade du conflit de neuf ans.