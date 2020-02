Reine Elizabeth II tourmentée par le divorce de son petit-fils Peter Phillips

Le petit-fils de la reine Elizabeth II divorce d’avec sa femme après 12 ans de mariage. Une situation qui tourmente la monarque de 93 ans, qui pense que la pilule est bien difficile à avaler.

Après 12 ans de mariage, Peter Phillips et Autumn veulent divorcer. C’est l’annonce faite par The Sun, qui explique que c’est elle qui a pris la décision de quitter le petit-fils de la reine Elizabeth II. Le couple s’est marié en 2008, a deux filles, Savannah, neuf ans, et Isla, sept ans.« Peter est absolument dévasté par cela et ne l’a tout simplement pas vu venir », a confié, dans les colonnes du tabloïd, une source très proche du couple.

Selon Closer, la reine Elizabeth II est dévastée par la nouvelle. Elle n’imaginait pas qu’Autumn puisse prendre une telle décision. Une source proche de la royauté a rapporté, dans les colonnes de The Sun: « Elle est la favorite de la reine et je suis sûr que Sa Majesté en sera également très contrariée », a encore raconté le proche du couple, et il n’avait pas tort. En effet, elle a été très triste d’apprendre cette séparation. « C’est la dernière chose dont elle a besoin après tous les problèmes récents de la famille royale. Ça donne l’impression que cette famille est en train de s’effondrer ».

Cette décision d’Autumn fait suite au Megxit. Le média indique que le divorce annoncé d’Autumn aurait été précipitée par le Megxit. Pour rappel, il y a quelques semaines, le prince Harry a décidé d’abandonner ses fonctions royales avec sa femme Meghan Markle pour devenir indépendant financièrement et aller vivre au Canada loin de la pression médiatique.