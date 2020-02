Kylie Jenner frustrée? Ses cheveux coupés par la coiffeuse jusqu’au menton (photos)

Kylie Jenner dit que la coiffeuse a coupé tous ses cheveux après qu’elle soit partie pour une coupe.

La star de Keeping Up with the Kardashians , âgée de 22 ans, a révélé une nouvelle coupe de cheveux courte sur Instagram jeudi. » @Jesushair a dit qu’il me donnait une coupe et m’a coupé les cheveux », se plaint en plaisantant la magnat de la beauté dans ses histoires Instagram, montrant ses cheveux humides fraîchement coupés jusqu’au menton dans une vidéo en noir et blanc.

La plus jeune milliardaire a coupé ses cheveux auparavant longs pour une fête avant la Saint-Valentin mercredi soir, où elle portait un body rouge moulant sexy avec «Body» imprimé sur le devant de l’émergence marque, Body par Raven Tracy . Elle a associé sa pièce unique avec une montre en diamant massif, plusieurs bagues en diamant et une pochette Judith Leiber en forme de cœur , pour un ensemble sur le thème. « Quelqu’un a dit qu’il y avait une fête vday ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ », a-t-elle sous-titré en légende d’une paire de photos sur Instagram.

Après que Jenner ait publié sa tenue de Body by Raven Tracey, le body s’est vendu (comme prévu). Le compte Instagram de la marque a partagé la même photo avec la légende «KYLIE IN BODYYYYY! Mais j’ai une question… devrions-nous réapprovisionner ??? Oui ou non!? ». Bien que l’organisateur de la fête de la Saint-Valentin ne soit pas dévoilé, la star a été vue en train de quitter le dîner au restaurant japonais Roku à West Hollywood portant la même tenue rouge. Ce look est son deuxième changement majeur de cheveux en 2020. Le 3 janvier, Jenner a lancé une nouvelle couleur jaune soleil sur Instagram, qu’elle a sous-titrée: «Yummy 🍋💛💛».