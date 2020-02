Kylie Jenner et Travis Scott se redonnent une nouvelle chance, après 3 mois de séparation

Kylie Jenner s’est séparée de Travis Scott pendant plusieurs mois, les deux stars se sont remis ensemble lors des Oscars 2020 !

Depuis la soirée des Oscars 2020, il semblerait que les parents de Stormi aient choisi de se redonner une nouvelle chance. En effet, Kylie Jenner et Travis Scott ont passé beaucoup de temps ensemble, ces derniers temps. S’étant promis d’être là en tant que parents pour Stormi – pour les fêtes de famille et grands moments -, ils ont passé non seulement les fêtes de fin d’année ensemble, mais ont aussi organisé un voyage en famille à Disneyland et la démesurée Stormiworld pour les 2 ans de leur fille.

Lors d’une récente interview en décembre dernier, le rappeur a expliqué qu’il est toujours aussi attaché à la maman de la petite Stormi. Dimanche 9 février, le rappeur aurait rejoint la benjamine du clan Kardashian et ses sœurs dans leur voiture de luxe pour se rendre à la 92e cérémonie des Oscars. Mardi 11 février, le site d’informations « The Sun » a confirmé les rumeurs en publiant les confidences d’une source proche du couple. « Kylie et Travis sont à nouveau ensemble, mais ils avancent lentement, peut-t-on lire. Ils vont garder leurs maisons séparées et ne veulent rien faire de trop public parce que si les choses tournent mal, ils ne veulent pas annoncer une autre séparation. »

Kylie Jenner et Travis Scott ont commencé à sortir ensemble en avril 2017. Le 1er février 2018, ils devenaient parents pour la première fois d’une petite fille, Stormi. Néanmoins, ils continuaient de se voir pour le bien de la petite Stormi. En effet, ils ne voulaient pas que leur fille soit perturbée par leur séparation. Pourtant, depuis plusieurs semaines, Kylie Jenner et Travis Scott se veulent proches, très proches !!!