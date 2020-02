Kora du musicien Ballaké Sissoko brisée aux USA: le Mali demande réparation

Send an email

Le gouvernement malien a déploré un « immense préjudice culturel » après les dégâts subis par la kora du musicien Ballaké Sissoko, lors de son retour des Etats-Unis, s’engageant à faire tout son possible « pour obtenir réparation ».

Ce célèbre joueur malien de kora (harpe-luth à 21 cordes de la tradition mandingue) a affirmé cette semaine, images à l’appui, avoir trouvé son instrument « en morceaux » à son arrivée à Paris en provenance de New York, dernière étape d’une tournée américaine. Cette annonce a provoqué l’émoi sur les réseaux sociaux.

Il a publié sur sa page Facebook l’avis d’inspection de l’administration fédérale de la sécurité des transports (TSA), en espagnol, qu’il dit avoir découvert pour toute explication, dans l’étui de la kora. « Les douanes américaines auraient-elles osé démanteler un Stradivarius? », s’est indignée une productrice musicale dans un texte en anglais publié sur la page Facebook de M. Sissoko, en référence au luthier qui a fabriqué des violons et violonelles réputés. « Ce type de kora fabriqué sur mesure est tout simplement impossible à remplacer », a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué publié samedi, la ministre malienne de la Culture N’Diaye Ramatoulaye Diallo regrette que l’instrument ait été « fortement endommagé lors du transport de ce patrimoine vers le Mali ». « Si son caractère délibéré reste à établir, cet immense préjudice culturel nous interpelle et nous fera entreprendre tout ce qui est juridiquement et diplomatiquement possible pour obtenir réparation ».