Kobe Bryant : son corps et celui de sa fille Gianna remis à sa famille

Une semaine après le décès de Kobe Bryant et sa fille Gianna dans un accident d’hélicoptère, dimanche 26 janvier, leurs corps ont été remis à la famille.

L’ancien basketteur star des Los Angeles Lakers et l’une de ses filles, Gianna, ont perdu la vie dans un crash d’hélicoptère, il y a quelques jours. La scène s’est produite avec l’hélicoptère de Kobe Bryant, surnommé le « Mamba Chopper ». L’appareil s’est écrasé dans les collines de Calabasas, au nord de la métropole californienne, un peu avant 10 heures, heure locale. Les corps de Kobe Bryant et de sa fille Gianna Bryant ont été remis à la famille du quintuple champion NBA par les services du médecin-légiste du comté de Los Angeles. Selon des informations de Us Weekly, les restes des corps de Kobe Bryant et de sa fille ont été remis dans la journée de dimanche 2 février, soit sept jours après le crash fatal. « La remise des corps a été effectuée après que des spécialistes aient déterminé les identités et les causes officielles des décès », précise Closer.

Pour rappel, la compagnie aérienne, Island Express Helicopters, qui possède l’hélicoptère de Kobe Bryant le Sikorsky S-76B, n’avait pas le droit d’effectuer son vol dimanche 26 janvier 2020, à en croire des informations de The New York Times. Il n’y a aucun doute que c’est pour cette raison que l’engin ne possédait pas le certificat fédéral nécéssaire pour effectuer un vol et circuler dans les airs et n’était, par conséquent pas, autorisé à voler.