Kerozen: sa petite blague Davido et Chioma suscite la colère d’un fan (photo)

Le dimanche 2 février 2020, la chérie du chanteur ivoirien Kerozen célébrait son anniversaire. Alors que l’artiste souhaitait un joyeux anniversaire à sa femme, il a fait une petite blague sur Davido et Chioma.

Dans une publication sur sa page Facebook, l’interprète du titre à succès « tu seras élevé » sorti en 2019 a fait une petite anecdode sur le couple Davido et Chioma. Après avoir présenté les vœux à sa femme, Kerozen a fait un clin d’œil à Davido. « Bae je veux bien continuer les atalaku mais Davido risque de traduire ça en anglais pour Chioma… » a t-il écrit en légende d’un cliché de lui et sa chérie. Un commentaire qui a suscité le mécontentement d’un fan identifié comme Treizième Apôtre « Il y a un proverbe de chez nous qui dit que ce qu il avait fait les noisettes fera aussi la prune. Je ne pense pas que mentionner Davido de la sorte est une bonne idée pour toi car il n’a pas choisi ce qui lui est arrivé donc tu peux encore danser . Wait and see » va t-il écrit.

Touché par cette réaction d’un de ses fan qui a certainement mal compris sa blague, la réaction de Kerozen ne s’est pas fait attendre: « Treizième Apôtre, les noisettes et la prune hein…ok Davido n’a pas été cocufié. J’ai mentionné son nom parce que c’est un bon loveur.. jamais je n’oserai me moquer de mon semblable » va t-il clarifier en légende d’une photo de Davido et Chioma.Et au fan Aïssata Labelle Fofana d’ajouter: « Kerozen laisse le comme ça, il y a des gens qui comprennent toujours tout de travers ».