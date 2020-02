Kérozen: les vraies raisons du report de ses concerts live

Le chanteur Kerozen a dévoilé, le samedi 8 février, les vraies raisons du report de ses spectacles prévus pour les 17 et 18 avril 2020 en Côte d’Ivoire.

Les concerts des 17 et 18 avril 2020 du chanteur ivoirien Kerozen ont été reportés aux 3 et 4 juillet de la même année. L’annonce a été faite par Kerozen lui-même à son retour du Cameroun, dimanche 09 février 2020. « En raison du mois de carême musulman, nous avons décidé de reporter mes 2 concerts qui étaient prévus les 17 et 18 avril au sofitel hôtel Ivoire et au palais de la culture…Nouvelles dates: 3 et 4 juillet ! Les grandes destinées sont toujours bousculées. N’accepte jamais qu’on te parle d’échec », a-t-il expliqué sur sa page Facebook, avec un hashtag #DIEU_SUR_TERRE_98_%.

En effet, Dieu sur Terre est le nouveau single de Kerozen dont la sortie est annoncée pour très bientôt. Selon certaines indiscrétions, à travers ce single, l’artiste entend rendre hommage à sa mère.