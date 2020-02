Kerozen DJ: son humble réaction au sévère tacle du chanteur camerounais Maalhox

En visite au Cameroun, le chanteur ivoirien DJ Kerozen a été violemment critiqué par le rappeur camerounais Maahlox Le Vibeur, auteur du titre à succès « Ça Sort Comme Ça Sort ». Des injures auxquelles a répondu Kérozen dans un message sur sa page Facebook.

L’auteur du titre à succès « victoire », Kerozen est sous le feu des insultes du chanteur camerounais, Maahlox le Viber. Il est reproché au protégé d’Emma Dobré d’avoir tenu des propos discourtois à son encontre dans une interview accordé il y a deux ans sur l’émission « Faha Faha » de « Ivoire TV Music » animée par DJ Ramzy. « Tu me parles de grands artistes et tu me parles de Maahlox… Parle-moi des Youssou N’Dour, de Papa Wemba (paix à son âme), des Koffi Olomidé… », avait déclaré Kerozen. L’artiste de rap camerounais est très remonté contre DJ Kerozen qu’il a traité de «Pédale» (homosexuel Ndlr) : « Kerozen la pédale », a t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Face à ce déluge d’insultes, l’interprète du titre « tu seras élevé » a répondu sur Facebook. A en croire son message, il n’a jamais eu l’intention de frustrer qui que ce soit. Maahlox est son frère et il espère qu’il oubliera ce malentendu afin qu’ils avancent ensemble. «Mon très cher frère Maalhox, je te présente toutes mes excuses si mes propos t’ont blessé ce n’était en aucun cas mon but ! Que le DIEU d’Abraham, de David nous garde, on est ensemble frère» peut on lire sur la page Facebook de Kérozen.

Mais visiblement, cette réaction de Kerozen n’a en aucun cas réglé la situation. La raison: c’est tous les camerounais qu’il semble avoir au dos pour avoir accepté une invitation du président camerounais Paul Biya.