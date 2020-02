Kate Middleton tourmentée par son absence aux côtés de ses enfants

Kate Middleton a parlé de la souffrance qu’elle endure lorsqu’elle doit laisser ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, pour s’acquitter de ses fonctions dans la famille royale.

Dans une interview accordée à podcast Happy la duchesse de Cambridge a évoqué ses voyages à travers le pays pour des visites officielles, à l’étranger pour des visites royales et assister à un certain nombre de réunions privées avec des organisations caritatives et des organisations sur lesquelles elle est mécène. Tout comme les autres mamans, la duchesse dit que laisser son trio à la maison est un « défi constant », surtout quand on lui demande pourquoi elle ne peut pas rester avec eux. S’exprimant dans son interview, Kate a parlé de la parentalité et de l’accouchement sur le podcast Happy Mum, Happy Baby de Giovanna Fletcher.

Kate a parlé très honnêtement de son rôle de maman pour George, Charlotte et Louis. « Ouais – tout le temps, même ce matin, en venant à la visite de la crèche ici – George et Charlotte disaient: « Maman, comment pourriez-vous ne pas nous déposer à l’école ce matin? ». Elle dit également qu’elle se sent parfois coupable des décisions parentales qu’elle prend. « [Vous êtes] toujours en train de remettre en question vos propres décisions et vos propres jugements et des choses comme ça, et je pense que cela commence à partir du moment où vous avez un bébé. »

Un vrai poids sur mes épaules

Elle explique ensuite comment elle gère la culpabilité, en relayant quelque chose qu’un « homme très sage » lui a dit. « Plus vous avez de gens autour de vos enfants qui sont en sécurité, aimants et attentionnés, mieux c’est. Alors oui – c’était un vrai poids sur mes épaules qu’en fait ce n’est pas totalement ma responsabilité de tout faire, parce que vous savez que nous avons tous de bons jours, de mauvais jours – et vous pouvez diluer cela avec d’autres qui ne sont pas ce jour-là en difficulté ». a t-elle confié.

Au cours de l’entrevue, qui devait sensibiliser sur son enquête sur les 5 grandes questions, Kate a parlé ouvertement et honnêtement de ses trois naissances, y compris le moment où elle et William ont accueilli leur premier enfant, le prince George. Lorsqu’on lui a demandé à quoi cela ressemblait de tenir son fils pour la première fois, elle a répondu: « Incroyable, incroyable. C’est extraordinaire comme je l’ai dit. Comment le corps humain peut-il faire ça? C’est vraiment extraordinaire en fait. Et il était très doux. Et aussi en quelque sorte soulagé qu’il soit un garçon heureux et en bonne santé. ».