Kate Middleton et William: cette activité abandonnée par le couple à cause de leurs enfants

Depuis qu’ils sont devenus parents, Kate et William ont dû abandonner une activité parce qu’ils manquent désormais du temps pour eux-même.

Kate Middleton et le Prince William n’ont plus du temps pour eux. En plus de leurs fonctions royales, ils doivent élever leurs trois enfants George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an et demi). Ce qui les empêche de disposer de leur temps comme ils le souhaiteraient. A l’occasion de la cérémonie de la 73ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA), qui a eu lieu au Royal Albert Hall de Londres le 2 février 2020, le prince William a fait une confidence sur son emploi du temps. « Avoir des enfants ce n’est pas pratique pour visionner des films », a confié William à Michael Ward, récompensé par le BAFTA du meilleur Espoir masculin pour son rôle dans Blue Story. Une plaisanterie du fils du Prince Charles et de Lady Di qu’il ne faudrait pas prendre à la légère. La preuve, son épouse, la duchesse de Cambridge a validé cette réaction du prince William.

De son côté, entre ses représentations officielles et son rôle de maman, Kate Middleton aimerait bien pouvoir s’occuper d’elle même. Mais elle pourrait souffler un ouf de soulagement grâce à ses sessions de tennis au Hurlingham club, situé dans le quartier de Fulham au sud de Londres. Selon Closer, c’est un « sport dans lequel elle est particulièrement douée, et qu’elle partage avec son mari le duc de Cambridge; qui n’arrive jamais à la battre ».