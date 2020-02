Juventus : Cristiano Ronaldo dévoile l’âge de sa retraite sportive

Send an email

Le quintuple ballon d’or portugais, Cristiano Ronaldo, a célébré son anniversaire, ce mercredi 05 février 2020. Une occasion pour le footballeur de faire le point de sa carrière sportive, notamment sa retraite.

Du haut de ses 35 ans, Cristiano Ronaldo est toujours en forme pour poursuivre sa carrière. Pendant que certains espèrent qu’il annonce sa retraite, Cristiano Ronaldo a su se régénérer, encore une fois, pour surprendre tout son monde. Le deuxième des meilleurs buteurs de la Serie A, avec 19 buts inscrits, jouera jusqu’à 40 ans.

Selon Cristiano Ronaldo, il jouera jusqu’à ses 40 ans et n’arrêtera sa carrière que s’il n’a plus de motivations. « Je jouerai jusqu’à 40 ans, je m’arrêterai seulement quand je n’aurai plus de motivations», a confié CR7, rapporté par le média italien, Tuttosport.