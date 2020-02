Justin Bieber dévoile la tracklist complète de son album « Changes » (vidéo)

Justin Bieber a révélé, pour le plaisir de ses fans, la tracklist complète de son album « Changes » .

De retour au devant de la scène musicale, Justin Bieber rendra public son nouvel album « Changes ». Pour tenir ses fans en haleine, il a d’abord présenté la tracklist complète. Selon le chanteur canadien, son cinquième album studio intitulé « Changes » sera disponible le 14 février 2020. L’artiste a également créé un filtre Instagram en partenariat avec Spotify pour répondre à la question: « Quelle chanson de Changes es-tu ? ».

L’album « Changes » est composé de 16 titres y compris les sons déjà connus de « Yummy » et « Get Me » en featuring avec Kehlani. : « All Around Me », « At Least For Now », « Available », « Changes », « Come Around Me », « Confirmation », « ETA », « Forever », « Habitual », « Intentions », « Running Over », « Second Emotion », « Take It Out On Me » et « That’s What Love Is » sont les autres chansons qui figureront sur cet opus. Le rendez-vous est donc pris pour la Saint-Valentin, pour découvrir ces sons inédits.