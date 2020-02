Johnny Hallyday : sa veuve Laeticia s’éclate au ski avec un célèbre humoriste

La veuve Laeticia Hallyday est en vacance en Californie. L’ex-femme de Johnny Hallyday en a profité pour prendre de l’air avec un célèbre humoriste.

De retour en Californie, Laeticia Hallyday profite des vacances d’hiver. Elle a pris la direction de la station de Bear Mountain avec ses filles, Jade et Joy, mais aussi Mathilde, la fille de son nouveau chéri, Pascal Balland. Selon la presse française, la veuve de Johnny était également accompagnée d’un célèbre humoriste. Cette balade fait suite à des fêtes de fin d’année sous le soleil marocain. Alors que Pascal Balland est retournée aux Etats-Uni, Laeticia, informe Gala, se prélasse à Los Angeles . « Avec ses filles, Jade et Joy, elle a pris la direction de la station de ski Bear Mountain – où elle avait déjà l’habitude de se rendre – pour profiter des joies de l’hiver ». Le média indique que ces quelques jours de sport et de détente de la famille Hallyday accompagnée de la fille de Pascal Balland, Mathilde, mais également d’un célèbre humoriste qu’elle a croisé, ont été partagés sur Instagram, Laeticia Hallyday a en effet partagé plusieurs photos et vidéo de la bande.

Pour ce voyage, Kev Adams était vêtu d’une combinaison rose fuchsia. Étaient également de la partie, les amis de Laeticia Hallyday, Majid Berhila et John Eledjam. « A tous ceux qui regardent la vidéo, sachez que l’on s’apprête à passer une journée super », a écrit Mask Singer. Sur les clichés, Laeticia qui s’apprêtait à s’attaquer aux pistes de ski, apparaît toute souriante.