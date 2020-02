Johnny Hallyday: sa mythique Ford Mustang vendue aux enchères (photo)

Send an email

La mythique Ford Mustang , l’une des plus belles voitures ayant appartenu au rockeur Johnny Hallyday a été vendue pour 244.400 euros lors d’une vente aux enchères, vendredi 7 février 2020.

Une Ford Mustang GT 390 Coupé Gr1 ayant appartenu à Johnny Hallyday était proposée aux enchères vendredi 7 février 2020 par la maison Artcurial à Paris à l’occasion du 45e Salon international Rétromobile. Avec ce modèle, le chanteur avait même participé au Rallye de Monte-Carlo en 1967 comme copilote. Selon BFMTV, estimé entre 150 et 300.000 euros, ce coupé a finalement trouvé preneur pour 244.400 euros.

La vente aux enchères a été faite devant des amateurs de voitures anciennes et des admirateurs de l’artiste, venus admirer la cylindrée. « C’était une personne inaccessible et c’était difficile d’approcher ce genre de véhicule. C’est aussi un moyen de se rapprocher de Johnny », confie Sébastien, fan de voitures et du rockeur, au micro d’Europe 1. Pour BFMTV cité par capital, toutes les voitures ayant appartenu à Johnny Hallyday n’ont pas eu le même succès que cette Ford Mustang. C’est le cas de l’Iso Grifo A3/C rouge mise aux enchères en février 2018 qui n’avait pas trouvé preneur au prix demandé. Pareil pour sa Porsche 928 S4 GT de 1991, proposée à la vente en mars 2019.

Capital indique qu’avec cette Ford Mustang, immatriculée « 31 E 92 », Johnny Hallyday avait également participé à d’autres courses, mais cette fois, derrière le volant, notamment sur le circuit de Linas-Montlhéry, en région parisienne. A en croire, Artcurial dans son catalogue de vente pour Rétromobile, le rockeur avait signé un partenariat avec Ford et son patron de l’époque Henri Chemin pour pouvoir concourir, mais également circuler quotidiennement avec, précise . C’est pourquoi, le nom du chanteur est d’ailleurs inscrit sur la carrosserie. « Actuellement, cette Ford Mustang GT 390 Coupé Gr1 n’affiche que 25.000 kilomètres au compteur » informe la même source.

