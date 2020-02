« Je me pose la question, parfois, de savoir pourquoi avons-nous supprimé la peine de mort? », Guy Mitokpè

Dans la soirée du mercredi 05 février 2020, un jeune homme, employé dans une boutique au marché Missèbo à Cotonou, a été interpellé suite à la disparition d’une petite fille de 7 ans. Il a été très tôt repéré grâce aux témoignages des personnes qui l’ont vu partir avec l’enfant, fille d’une vendeuse d’oranges. La suite de l’histoire, le corps sans vie de la fillette retrouvé dans un bas-fonds. Un scénario qui semble faire regretter à l’He Guy Mitokpè la suppression de la peine de mort au Bénin.

La disparition de Garcia Prunelle, une fille de 7 ans en classe de CE1 et dont le corps a finalement été repêché dans un bas-fonds parce que assommée, égorgée et vidée de son sang par un individu payé à 18.000FCFA pour cette sale besogne, a semé l’émoi au sein de la population. Ce drame sociétal n’a pas laissé indifférent l’ancien député Guy Mitokpè qui, dans un post sur son canal habituel de communication, semble regretter la suppression de la peine de mort. « Garcia a été tuée dans un crime rituel par des gens démoniaques. Mon cœur saigne et j’ai les larmes aux yeux. Ce monde fait de plus en plus peur. À qui pouvons- nous faire confiant dorénavant?« , peut-on lire dan son post. Pris par l’émotion, l’ancien parlementaire et secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir, semble regretter la suppression de la peine de mort. « Malgré ma foi chrétienne, je me pose la question, parfois, de savoir pourquoi avons-nous supprimé la peine de mort?« , s’entend-t-il dire.

Le parlementaire n’arrive pas à comprendre comment un homme doté de tous ses sens peut-il assassiner un enfant. Les enfants, poursuit-il, sont si adorables, si innocents, si angéliques, si candides, que même lorsqu’il vous arrivent d’élever le ton sur eux, vous êtes remplis de remords, les minutes qui suivent. Face à cette déchéance morale qui bouleverse la société morale avec des pratiques d’une autre époque, l’He Guy Mitokpè invite ces personnes atteintes de cette pathologie qui leur ôte toute sensibilité à se repentir au risque de subir la justice de Dieu.