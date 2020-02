« Il est trop vieux pour nous » : le Bayern Munich jette Cristiano Ronaldo au rebut

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a mis définitivement un terme aux rumeurs qui envoient Cristiano Ronaldo chez le club bavarois. Le dirigeant munichois estime que la star portugaise est « trop vieux » pour son équipe.

Malgré ses impressionnantes statistiques depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo n’a pas la cote chez les dirigeants du Bayern Munich. Pour son président, Herbert Hainer, le portugais est trop âgé pour apporter quelques choses aux bavarois. « (…) Cristiano ? Il est trop vieux pour nous », a déclaré le patron du Bayer Munich à propos du joueur de la Juventus, âgé de 35 ans.

Et pourtant, le quintuple Ballon d’or traverse l’une des meilleurs périodes de sa carrière depuis son arrivée en Italie. Auteur de 50 buts en 70 sorties sous les couleurs de la Juventus, la star turinoise n’est plus qu’à une unité du record de la légende Gabriel Batistuta en tant que joueur ayant marqué dans plusieurs matchs consécutifs. Le Portugais en a neuf, donc s’il marque un but contre l’Hellas Vérone et Milan, il égalera l’Argentin.

Pour le club bavarois, il est profitable de miser sur les jeunes pousses qui constituent l’avenir du club que sur un joueur qui est au soir de sa carrière. Aussi, Hainier a évoqué l’éventuel transfert de Leroy Sané, qu’il vise à nouveau. L’Allemand a failli signer pour le club bavarois l’été dernier, mais une blessure a empêché le transfert.