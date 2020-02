Héritage Johnny Hallyday: un accord trouvé entre Laeticia, David et Laura Smet?

Depuis la décision de Laeticia Hallyday de ne plus faire appel, c’est l’accalmie qui règne au sein du procès de « Héritage de Johnny Hallyday. Des indices qui prouvent qu’un accord est possible entre Laeticia, David et Laura Smet.

Johnny Hallyday est décédé en décembre 2017 et en février 2018, suite à la lecture de son testament qui indique qu’il nomme sa veuve Laeticia comme unique héritière, un bras de fer procédurier a démarré entre les deux clans Hallyday notamment Laeticia Hallyday d’un côté, et Laura Smet et David Hallyday de l’autre. Mais tout porte à croire que la famille de Johnny Hallyday pourrait trouver un accord qui satisferait les deux parties.

En effet, depuis que Laeticia Hallyday file le parfait amour avec son restaurateur parisien Pascal Balland, tout ce qui lui importe, c’est une fin rapide à son combat juridique qui l’oppose aux aînés de Johnny, Laura Smet et David Hallyday. Ainsi dans un communiqué rendu public en octobre 2019, elle a annoncé son refus de faire appel de la décision du tribunal qui avait jugé la justice française apte à s’occuper de l’affaire. Elle a également tendu la main à Laura et David dans le cadre du déplacement de la dépouille du rockeur dans le caveau familial au cimetière de Saint-Barth. Selon Gala, la maman de Jade et Joy a autorisé Laura Smet à récupérer des objets et affaires personnelles ayant appartenu à son père et possédant une grande valeur sentimentale à ses yeux.

Si la hache de guerre est enterrée, la balle devrait donc être dans le camps des avocats. Ces derniers devaient se retrouver ce mardi 04 février 2020 afin de trouver une solution quant à l’avenir du trust américain de Laeticia et les millions de royalties à se partager (sources de revenus principales de la carrière posthume du Taulier qui s’élevaient à 4,4 millions d’euros rien que pour l’année 2018). A en croire Gala, la réunion a été décalée à une date ultérieure mais les négociations à Paris devront se poursuivre afin de trouver rapidement une conclusion à ce marasme qui a déjà trop duré. « Ce report est aussi le signe que le climat s’est nettement apaisé à Paris. Selon nos informations, les négociations entre Laeticia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet se poursuivent. Au 31 janvier, aucun accord n’a encore été signé mais les avocats s’entendent bien. Ils ont bon espoir de trouver une solution d’ici la fin du mois de février » a expliqué Lena Lutaud dans un article du Figaro.